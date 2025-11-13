Ömer Çelik'in Dayısı Hasan Öztopal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden dayısı Hasan Öztopal (78), toprağa verildi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dayısı Hasan Öztopal, yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Öztopal için Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ömer Çelik'in yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, milletvekilleri, protokol üyeleri, AK Parti mensupları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının ardından Hasan Öztopal, Karslılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından Çelik, Sarıçam Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde taziyeleri kabul etti.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,