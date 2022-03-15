Ömer Çelik: "(Ermenistan) Normalleşme süreçleri hayata geçirilebilir"
AA - Erlevent Gülbitti - Güncel
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti genel merkezinde milletvekilleriyle buluşmasının ardından basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın parti genel merkezinde milletvekilleriyle buluşmasının ardından basın toplantısı düzenledi.
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