Ömer Çelik: Cumhur İttifakı ile Geleceğe Güvenle İlerliyoruz

(ANKARA) - Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün TBMM'deki grup toplantısındaki değerlendirmeleri üzerine bir açıklama yaptı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı'mız 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimize ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ediyor. Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşu ile hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür."