Ömer Çelik: Ayasofya Camii Beşinci Yılını Kutluyor

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılmasının beşinci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı'na şükranlarını sundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya Camii, asli kimliğiyle beşinci yılını yaşıyor. Milletimizin Ayasofya Camii özlemini tarihi kararla gerçekleştiren Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ayasofya Camii, Cumhurbaşkanı'mızın kararıyla 2020 yılında yeniden ibadete açıldı. Milletimizin dualarında yer alan Ayasofya Camii, duaların yükseldiği kimliğine kavuştu yeniden. Bu tarihi kararın neticesinde Ayasofya Camii asli kimliğiyle beşinci yılını yaşıyor. Milletimizin Ayasofya Camii özlemini tarihi kararla gerçekleştiren Cumhurbaşkanı'mıza şükranlarımızı sunuyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Sarica - Güncel
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