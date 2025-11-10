Ömer Çelik, Atatürk'ü Anma Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Andı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefatının 87. yılında Cumhuriyet'in Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Çelik, NSosyal hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." sözünü anımsatarak, "Devletimizin ve Cumhuriyetimizin banisi, İstiklal Mücadelemizin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. İstiklal Mücadelemizdeki ruhla, inançla ve kararlılıkla geleceğe yürüyoruz." ifadesini kullandı.