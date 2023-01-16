Ömer Çelik: "Akdeniz, Yunan Sahil Güvenliği ve Frontex'in işbirliği ile ölümden kaçan insanlara mezar haline getirilmektedir" Güncel Haberler AK Parti Genel Merkezi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. Ak Parti Genel Merkezi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. (4) Kaynak: AA / Güncel Merkez Yürütme Kurulu Ömer Çelik AK Parti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ömer Çelik: 'Akdeniz, Yunan Sahil Güvenliği ve Frontex'in işbirliği ile ölümden kaçan insanlara mezar haline getirilmektedir' - Haberler

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