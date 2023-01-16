Ömer Çelik: "Akdeniz, Yunan Sahil Güvenliği ve Frontex'in işbirliği ile ölümden kaçan insanlara mezar haline getirilmektedir"
Güncel Haberler
AK Parti Genel Merkezi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.
Ak Parti Genel Merkezi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşması ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. (4)
Kaynak: AA / Güncel