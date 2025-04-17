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Ömer Bolat: "Suriye'de İç Savaş Döneminde Zarar Görmüş Eserleri Restore Etme Sürecinde de Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz"

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin başketi Şam ziyaretinin ikinci gününde, Emevi Camisi'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiklerini bildirerek, "Suriye’de iç savaş döneminde zarar görmüş eserleri restore etme sürecinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin başketi Şam ziyaretinin ikinci gününde, Emevi Camisi'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiklerini bildirerek, " Suriye'de iç savaş döneminde zarar görmüş eserleri restore etme sürecinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye'nin başketi Şam ziyaretinin ikinci gününde Emevi Camisi'ni ve Türk Şehitliği'ni ziyaret ettiklerini belirtti. Bolat'ın paylaşımı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilk günden bu yana Suriye'nin ve Suriye halkının yanında olan Türkiye, 8 Aralık devriminin ardından da hem Suriye'nin yeniden imar ve inşasını hem de işbirliğini geniş perspektiften güçlendirecek adımlar atmaya başlamıştır. Bu çerçevede, Suriye'de iç savaş döneminde zarar görmüş eserleri restore etme sürecinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bugün ziyaret ettiğimiz Şam-ı Şerif'teki Emevi Camii, Türk Şehitliğimiz ve Selahaddin Eyyubi'nin türbesi, Suriye ile ortak tarihimizin, değerlerimizin birer öznesidir. Türkiye ve Suriye, ortak hedefler doğrultusunda adım atmaya ve ikili ilişkilerini geliştirmeye devam edecektir."

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Kaynak: ANKA / Güncel
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