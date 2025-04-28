Omdurman'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin Saldırısında 31 Sivil Hayatını Kaybetti

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyindeki Omdurman kentinde paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırıda en az 31 sivil hayatını kaybetti.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Sudan'ın başkenti Hartum'un kuzeyindeki Omdurman kentinde paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırıda en az 31 sivil hayatını kaybetti.

Gönüllü bir grup olan Sudanlı Doktorlar Ağı'ndan yapılan açıklamada, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin El-Saha bölgesinde aralarında çocukların da bulunduğu 31 kişiyi öldürerek bölgenin bugüne kadar tanık olduğu en kanlı toplu katliamı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Hızlı Destek Kuvvetleri'nin konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadığı belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)