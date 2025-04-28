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Olumsuz Hava Koşulları Güney Marmara'da Seferleri İptal Etti

Olumsuz Hava Koşulları Güney Marmara'da Seferleri İptal Etti
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Güney Marmara'da Narlı-Marmara ve Adalar hatlarındaki tüm seferler yarın olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. GESTAŞ AŞ tarafından yapılan açıklamada, birçok seferin iptal edildiği duyuruldu.

Güney Marmara'da Narlı- Marmara hattı ile Güney Marmara- Adalar hattındaki yarın yapılacak tüm seferler olumsuz hava koşulu nedeniyle iptal edildi.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı- Marmara hattındaki planlı seferler olumsuz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Güney Marmara Adalar hattında ise Erdek'ten saat 11.00 ile 19.15, Avşa'dan saat 06.00, 13.00, 16.45, Balıklı'dan saat 07.45, 12.00, 17.45, 20.15, Marmara'dan saat 06.45, 16.00, 21.15 seferlerinin de olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Oğulcan Bölükbaşı - Güncel
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