Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de 1591 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 1591 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kapalı yolların açılması için yoğun çaba harcıyor.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 709 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan'da 60, Ağrı'da 413, Kars'ta 200 ile Tunceli'de 209 köy yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yerleşim yerlerinin yolunu ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
