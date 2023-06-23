Ölümlü kazaların yaşandığı yol genişletildi

ORDU'nun Ulubey ilçesinden geçen, çok sayıda ölümlü trafik kazasının yaşandığı 'Sarpdere' yolunun 3 kilometrelik bölümünde, genişletme çalışması yapıldı, asfalt döküldü, güzergah uyarı levhalarıyla donatıldı. Yıllar önce yaşanan kazalarda yakınlarını kaybedenler, yol çalışmasının olduğu alanda kurban kesti.

Ulubey'den Gölköy ilçesine ulaşım sağlanan ve 28 mahalleyi birbirine bağlayan 31 kilometrelik 4 metre genişliğindeki 'Sarpdere' yolu, sürücülerde ve yöre halkında tedirginliğe neden oldu. Çok sayıda ölümlü trafik kazasının yaşandığı bölgede, halkın talebiyle, yol genişletme ve asfalt çalışması başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından, bu yıl yapılan çalışmalarda, yolun 3 kilometrelik bölümü genişletildi. 7 metre genişliğine ulaşan yol, asfaltla kaplandı, güzergah uyarı levhalarıyla donatıldı. Karayolları Müdürlüğü ekipleri de faaliyetlerin tamamlandığı alanda çizgi çalışması yaptı. Yıl sonuna kadar yolun 6 kilometrelik bölümünün tamamlanması hedeflenirken, çalışmaların 2024 yılında bitirilmesi bekleniyor.