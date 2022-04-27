ÖLÜMLÜ KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Gülizar Tırkaz'ın (65) dün kaldırımda yürürken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Yukarı Pazarcı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Sebahat K. yönetimindeki 07 LIK 12 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Gülizar Tırkaz'a çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada sürücü Sebahat K. yaralanırken, otomobilin çarptığı Gülizar Tırkaz hayatını kaybetti. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayı duyarak olay yerine gelen Gülizar Tırkaz'ın eşi Mustafa Tırkaz ve yakınları gözyaşı döktü.

KAZA ANI KAMERADA

Gülizar Tırkaz'ın gezme amacıyla evden çıktığı ve dönüşte kazanın yaşandığı öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Sebahat K.'nın kavşağa geldiğinde durduğu, diğer yönden gelen araca yol verip, sol tarafa dönerken aniden sağa hızlandığı ve karşısındaki tümseğe çıkarak devrildiği görülüyor. Sürücü Sebahat K., hastanedeki tedavisinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel