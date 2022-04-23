Ölüdeniz'de paraşüt pilotları gökyüzünde bayrak açtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi üyeleri gökyüzünde Türk bayrağı açtı.

Tandem (ikili) ve single (tekli) uçuş yapan pilotların gökyüzünde dalgalandırdığı ay yıldızlı bayraklar, Belcekız Plajı'nda güneşlenen yerli ve yabacı turistler tarafından ilgiyle izlendi.

Yamaç paraşütü pilotları Babadağ'ın "1200" pistinden uçuş yaparak Türk bayrağı açtı. Ölüdeniz semalarında dalgalandırılan Türk bayrağı, pilotlar tarafından aksiyon kamerası ile görüntülendi.

Kooperatifin başkanı Hüseyin Akçay, Türk bayraklarının yamaç paraşütüyle gökyüzünde dalgalandırıldığını söyledi.

Akçay, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da gökyüzünü Türk bayrakları ile şenlendirdiklerini ifade etti.