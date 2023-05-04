ÖLÜDENİZ'DE ANİDEN ÇIKAN FIRTINA VE SAĞANAK YAĞMUR PARAŞÜTÇÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü Babadağ'dan atlayış yapan paraşütçüler çıkan fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

İniş yapmakta zorlanıp, savrulan paraşütçüler farklı noktalara güçlükle iniş yapabilirken, dağdaki bir ağaca takılarak asılı kalan paraşüt pilotu ise kurtarlıp, hastaneye kaldırıldı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'dan, bugün öğlen saatlerinde atlayış gerçekleştiren paraşütçüler, aniden çıkan fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle, normal iniş pisti olan Belceğiz Plajı'na inemedi. Rüzgarın ters esmesiyle birlikte farklı yerlere yönelen onlarca paraşütçü inmek için büyük mücadele verdi. Fethiye'de paraşütçünün birisi bir evin bahçesine inerken, başka bir paraşütçü dağdaki ağaçta asılı mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, ağaçtaki paraşüt pilotunu kurtarıp, ambulansla hastaneye kaldırdı. Paraşüt pilotunun durumunun iyi olduğu bildirildi.