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Ölü domuzun cip arkasında sürüklenmesine soruşturma

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Ölü domuzun cip arkasında sürüklenmesine soruşturma

TUNCELİ'nin Pülümür Vadisi'nde, cipin arkasına zincirle bağlanan ölü yaban domuzu, kilometrelerce sürüklendi.

TUNCELİ'nin Pülümür Vadisi'nde, cipin arkasına zincirle bağlanan ölü yaban domuzu, kilometrelerce sürüklendi. Bu anlar kameraya yansırken, valilik soruşturma başlattı.

Olay, Tunceli- Erzincan yolunda meydana geldi. Pülümür Vadisi'nde ölü yaban domuzu, cipin arkasına zincirle bağlanarak kilometrelerce sürüklendi. Diğer sürücülerin bu anlarda çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılarak valiliğe bildirildi. Bunun üzerine valilikçe soruşturma başlatıldı. Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine inceleme talimatı verildi. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından aracın kime ait olduğunu tespit etmeye çalışırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce de kırsal alanda fotokapan görüntüleri incelemeye alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma Erzincan Tunceli Pülümür Güncel Haberler

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