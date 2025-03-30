Ölü Deniz'de Su Seviyesindeki Düşüş Çökmelere Neden Oluyor

KUDÜS, 30 Mart (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Kudüs'ün yaklaşık 30 kilometre doğusundaki Ölü Deniz'in kuzey kısmının kıyı şeridi görülüyor, 29 Mart 2025.

Ölü Deniz'in azalan su seviyesi yeraltında tuz erozyonuna yol açarak zeminde yaygın çökmelere ve kıyı şeridi boyunca obruk oluşumuna neden oldu. (Fotoğraf: Gil Cohen Magen/Xinhua)