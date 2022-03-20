Ölü bulunan Nuray'ın teyzesi: Eski nişanlısı, otele zorla götürüyor (3) - Haberler

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Ölü bulunan Nuray'ın teyzesi: Eski nişanlısı, otele zorla götürüyor (3)

Demirören Haber Ajansı - Adem Akalan - Güncel
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Ölü bulunan Nuray'ın teyzesi: Eski nişanlısı, otele zorla götürüyor (3)

ESKİ NİŞANLI TUTUKLANDIAntalya'da, Nuray Demir'in otel odasında ölü bulunmasının ardından Yalova'da gözaltına alınan eski nişanlısı Taner Bektaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

ANTALYA (DHA) - ESKİ NİŞANLI TUTUKLANDI

Antalya'da, Nuray Demir'in otel odasında ölü bulunmasının ardından Yalova'da gözaltına alınan eski nişanlısı Taner Bektaş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Güncel

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Antalya, Yalova, Otel, Güncel, Haberler

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