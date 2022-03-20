Ölü bulunan Nuray'ın teyzesi: Eski nişanlısı, otele zorla götürüyor (2)
Demirören Haber Ajansı - Adem Akalan - Güncel
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ESKİ NİŞANLIYA GÖZALTIAntalya'da, Nuray Demir'in otel odasında ölü bulunmasının ardından eski nişanlısı T.B., Yalova'da gözaltına alındı.
ANTALYA (DHA) - ESKİ NİŞANLIYA GÖZALTI
Antalya'da, Nuray Demir'in otel odasında ölü bulunmasının ardından eski nişanlısı T.B., Yalova'da gözaltına alındı. T.B., polisler tarafından sabah saatlerinde Antalya'ya getirildi. T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Güncel