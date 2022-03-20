Ölü bulunan Nuray'ın teyzesi: Eski nişanlısı, otele zorla götürüyor (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ölü bulunan Nuray'ın teyzesi: Eski nişanlısı, otele zorla götürüyor (2)

Demirören Haber Ajansı - Adem Akalan - Güncel
 - Güncelleme:
Ölü bulunan Nuray'ın teyzesi: Eski nişanlısı, otele zorla götürüyor (2)

ESKİ NİŞANLIYA GÖZALTIAntalya'da, Nuray Demir'in otel odasında ölü bulunmasının ardından eski nişanlısı T.B., Yalova'da gözaltına alındı.

ANTALYA (DHA) - ESKİ NİŞANLIYA GÖZALTI

Antalya'da, Nuray Demir'in otel odasında ölü bulunmasının ardından eski nişanlısı T.B., Yalova'da gözaltına alındı. T.B., polisler tarafından sabah saatlerinde Antalya'ya getirildi. T.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Güncel

Antalya, Yalova, Otel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title