Oltulu doğa severler Gümüş Deresi'nde yürüdü - Haberler

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Oltulu doğa severler Gümüş Deresi'nde yürüdü

İhlas Haber Ajansı - Dursun Murat Aydın - Güncel
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Oltulu doğa severler Gümüş Deresi'nde yürüdüERZURUM Oltulu Doğa severler bu hafta doğa yürüyüşlerini Olur Taşlıköyde bulunan Gümüş Deresine yaptılar.

Oltulu doğa severler Gümüş Deresi'nde yürüdü

ERZURUM Oltulu Doğa severler bu hafta doğa yürüyüşlerini Olur Taşlıköyde bulunan Gümüş Deresine yaptılar.

Oltulu Doğa severler 2015 yılından beri hemen hemen her hafta Pazar günleri bir yerde doğa yürüyüşü gerçekleştiriyorlar. Doğaseverler bu haftada Olur Taşlı köyde bulunan Gümüş deresine yürüdü.

Deredeki küçük çaplı şelaleler görülmeye değer. Oltulu Doğa Severlerden Doktor İbrahim Hakkı Ekinci, "Takiben 2015 yılından beri her hafta yaptığımız doğa yürüyüşlerimizde bu haftaki yürüyüşümüz Oluru Taşlıköyde bulunan Gümüş dersinde 1- 1.5 saat yürüyüş yaptık. Güzel bir şelaleye denk geldik. Hedefimiz zirveye tırmanmaktı. Şelalede su çoktu aşamadık. Yaz döneminde su azalırsa o bölgeye gelip zirveye tırmanacağız. Şimdide ekip molada isli demlikte çayımızı içip yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi.

Oltulu doğa severler Gümüş Deresi'nde yürüdü

Oltulu doğa severler Gümüş Deresi'nde yürüdü

Oltulu doğa severler Gümüş Deresi'nde yürüdü

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Güncel

Gümüş, su, Güncel, Haberler

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