OLTU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU - Haberler

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OLTU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ERZURUM'un Oltu ilçesinde toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü, kenti toz bulutu kapladı.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi düştü, kenti toz bulutu kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından Oltu'da toz taşınımı etkili oldu. İlçeyi toz bulutu kaplarken, vatandaşlar evlerinin kapı ve pencerelerini açamadıklarını söyledi. Toz bulutlarının 3-4 yıl önce de ilçede etkili olduğunu belirten emekli öğretmen Osman Aslan Güzel, "Daha önce de yağmurlarla çamur şeklinde sirayet eden toz bulutu şu an da etkili. İnsanlar nefes almakta zorlanıyor. Özellikle akciğer, astım hastalığı olanlar için uygun bir ortam değil. İnşallah yağacak yağmurla birlikte toz bulutu da kaybolur" dedi.

OLTU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU

OLTU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU

OLTU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU

OLTU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU

OLTU'DA TOZ TAŞINIMI ETKİLİ OLDU

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Demirören Haber Ajansı / Güncel

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