Oltu'da Taş Ocağında Göçük: Üç İşçi Hayatını Kaybettiği Törenle Defnedildi

Oltu'da Taş Ocağında Göçük: Üç İşçi Hayatını Kaybettiği Törenle Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden üç işçinin cenazesi, Dutlu Mahallesi Camisi'nde düzenlenen törenle defnedildi. Törene çok sayıda kişi katıldı ve gözyaşlarıyla veda edildi.

Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçinin cenazesi toprağa verildi.

İlçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında dün meydana gelen göçük sonucu hayatını kaybeden işçiler Ömer Narşap (48), Tayfur Narşap (32) ve Temel Korkmaz'ın (66) cenazeleri, Dutlu Mahallesi Camisi'ne getirildi.

Cenaze yakınları, tabutların başında taziyeleri kabul etti.

Törende, hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

İkindi vakti İl Müftüsü Rüstem Can'ın cenaze namazını kıldırdığı esnada şiddetli yağış nedeniyle cenazeler bir süre sonra araçlara konuldu.

Cenazeler, daha sonra mahalle mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine işçilerin yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Akarsu, kamu kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdemiz var' deyip yeni kredi paketlerini duyurdu

Birçok ilimizi yakından ilgilendiriyor! Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Gazeteci İrfan Değirmenci Kadıköy'de gözaltına alındı

Gazeteci İrfan Değirmenci, gözaltına alındı
Tarlada bulduğu tabancayla kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Tarlada bulduğu cisim küçük çocuğun sonu oldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Bir kötü haber de İzmir'den! Alevler kısa sürede her yanı sardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.