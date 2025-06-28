Oltu'da Taş Ocağında Göçük: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ise ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Erzurum'un Oltu ilçesindeki taş ocağında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre işçilerden biri hayatını kaybetti, 2'si ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Dutlu Mahallesi'nde Oltu taşı çıkarılan bir maden ocağında göçük olduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi de bölgeye hareket etti.

Vali Çiftçi, "İlk belirlemelere göre olayda 1 kişi vefat etti, 2 kişi ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesi bulunuyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf - Güncel
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