Oltu'da Silahlı Saldırı: İki Yaralı
Erzurum'un Oltu ilçesinde husumetli iki kişi arasında gerçekleşen silahlı saldırıda, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili şüpheli yakalandı.
Erzurum'un Oltu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Bulvarı'nda Oğuzhan Ö, husumetli olduğu öğrenilen Oğuzhan Gür'ün bulunduğu otomobile av tüfeğiyle ateş açıp uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralanan Gür ile Alican Zengin'i Oltu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Yaralılar, buradaki tedavilerinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay sonrası bölgede yapılan çalışmalarda 8 boş kovan bulundu.
Polis ekipleri, kaçan şüpheli Oğuzhan Ö'yü ilçe merkezinde yakaladı.
Kaynak: AA / Fatih Çelebi - Güncel