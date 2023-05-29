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Oltu'da seçim zaferi halaylarla kutlandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferi Erzurum'un Oltu ilçesinde coşkuyla karşılandı. Oltu'da seçim sonuçları açıklanmaya başladığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu gören Oltulular önce Oltu caddelerinde araçlarla konvoy düzenledi, sonrasında Kale Meydanı'nda toplanıp orkestra eşliğinde ve yöresel sanatçıların söyledikleri halay türküleri ile saatlerce halay çekti.

Oltu'da seçim sevincini saatlerce halay çekerek kutladılar

ERZURUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferi Erzurum'un Oltu ilçesinde coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

Oltu'da seçim sonuçları açıklanmaya başladığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu gören Oltulular önce Oltu caddelerinde araçlarla konvoy düzenledi, sonrasında Kale Meydanı'nda toplanıp orkestra eşliğinde ve yöresel sanatçıların söyledikleri halay türküleri ile saatlerce halay çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Erzurum Güncel Haberler

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