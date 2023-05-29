Oltu'da Seçim Zaferi Halaylarla Kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferi Erzurum'un Oltu ilçesinde coşkuyla karşılandı. Oltulular seçim sonuçları açıklanınca cadde ve sokakları doldurup saatlerce halay çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre zaferi Erzurum'un Oltu ilçesinde coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veren vatandaşlar cadde ve sokakları doldurdu.

Oltu'da seçim sonuçları açıklanmaya başladığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu gören Oltulular önce Oltu caddelerinde araçlarla konvoy düzenledi, sonrasında Kale Meydanı'nda toplanıp orkestra eşliğinde ve yöresel sanatçıların söyledikleri halay türküleri ile saatlerce halay çekti. - ERZURUM

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