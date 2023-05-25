Oltu'da Minibüs ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 4 Yaralı

Erzurum'un Oltu ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada aracında sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu.

ERZURUM'un Oltu ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada aracında sıkışan sürücüyü kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Kaza, bugün saat 18.00 sıralarında Oltu ilçesi Topkaynak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 40 LD 985 plakalı minibüs Topkaynak Mahallesine doğru giderken karşı yönden gelen Serkan Kartal (37) idaresindeki 25 ABZ 284 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Serkan Kartal ile birlikte 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Cafer Kartal (36), Yıldırım Kubilay (49) ve Özcan Kınık'ı (49) Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aracında sıkışan sürücü Serkan Kartal için sağlık ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu bulunduğu yerden çıkarılan sürücü ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza bölgesinde inceleme yapan güvenlik güçleri olay yerinde olmayan minibüs sürücüsünü tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.