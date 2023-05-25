Oltu'da minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 18.00 sıralarında Oltu'da meydana geldi. Topkaynak köyüne doğru giden henüz sürücü ismi öğrenilemeyen 40 LD 985 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Serkan Kartal yönetimindeki 25 ABZ 284 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 kişinin yaralandığı kazada hafif ticari araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı sürücü Serkan Kartal, Cafer Kartal (36), Yıldırım Kubilay ve Özcan Kınık ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken minibüs sürücüsünün kaza yerinde olmadığı belirtildi.