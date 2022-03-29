Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi

İhlas Haber Ajansı - Dursun Murat Aydın - Güncel
 - Güncelleme:

Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi Oltu Halitpaşa mahallesinde ramazan hazırlıkları başladı.

Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi

ERZURUM - Oltu Halitpaşa mahallesinde ramazan hazırlıkları başladı. Mahalle sakinleri imece usulü yufkalar açarak ramazanda tüketilmek üzere kuru yufka, siron ve erişte yapıyorlar.

Halitpaşa mahallesinde yufka ekmek yapımı için evlerinin bahçesinde toplanan kadınlar, hamur yoğurarak işe başlıyor. Bezelere ayrılan hamurlar, oklavayla açılarak odun ateşi ile sac üzerinde pişiriliyor. İstiflenerek kullanıma hazır hale gelen yufka ekmekleri, üzerine su serpilip yumuşatılarak iftar ve sahurda tüketiliyor.

Halitpaşa mahallesinden Mihriban Aydın, "Ramazan öncesi kuru yufka, siron ve erişte yapmak için mahalledeki komşularla bir araya geldik. Yufka pişiriyoruz" dedi

.

Nisangül Önal ise "Komşularla bir araya gelerek ramazan hazırlığı yapıyoruz. Ramazanda yufkalarımız hazır olunca kolaylık oluyor" dedi.

Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi

Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi

Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi

Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi

Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi

Oltu'da kadınların Ramazan yufkası mesaisi

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title