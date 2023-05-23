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Oltu'da gelincik şöleni

Oltu'da gelincik şöleni

Güncel Haberler

Oltu'da gelincik şöleni Bölgede son günlerde etkili olan sağanak yağışı havanın ardından Oltu'ya bağlı köylerde doğada muhteşem güzellikler oluştu.

Oltu'da gelincik şöleni

ERZURUM - Bölgede son günlerde etkili olan sağanak yağışı havanın ardından Oltu'ya bağlı köylerde doğada muhteşem güzellikler oluştu.

Oltu ilçesine bağlı Dutlu Köyü'nün tarlalarında açan kırmızı gelincikler doğayı adeta gelin gibi süsledi. Oltu Göle yolu üzerinde bulunan gelincikleri görenler araçlarını durup resim çekilmeyi ihmal etmiyorlar.

Oltulu Öner Elibol, "Burası Oltu'nun Dutlu mahallesi araba ile seyir halindeyken güzel manzara gördük durduk. Bu güzel manzarayı fotoğraflamak istedik. Bu sene güzel yağmurların ardından gelincikler bir biriyle adeta yarışıyorlar tam bir gelincik şöleni gibi" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Oltu Güncel Haberler

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