Üye Girişi
Haberler

Oltu'da dolu yağışı etkili oldu

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz olarak etkiledi. Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı konusunda uyardı.

Oltu'da dolu yağışı etkili oldu

Meteoroloji sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışı konusunda uyardı

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz olarak etkiledi.

Oltu ilçe merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış dolu şeklinde etkili oldu. Fındık büyüklüğünde yağan dolu yayaları zor durumda bıraktı.

Yağışlı havanın ardından cadde ve kaldırımlarda su birikintileri oluştu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü-Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Erzurum ve Ardahan çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlı havada dikkat çekti.

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer halen devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde bugün akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

su baskını Erzurum Oltu Yaşam Güncel Haberler

Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

Bahçeli: Ülkü Ocakları ve MHP'ye ithamlar ayağımızın altındadır, zayıf anımızı kollayanlar hüsrana uğrayacak

 Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacağını öğrenince cezaevinde intihar etti

 Belediyenin harabe fırınında sağlıksız ekmek üretimi! Kapısına kilit vuruldu

Belediyenin harabe fırınında sağlıksız ekmek üretimi! Kapısına kilit vuruldu

 Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun

Tebliğ yapanlara vatandaştan tepki: Namazdan milleti soğuttunuz, defolun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title