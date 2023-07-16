Oltu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı, şehitler dualarla anıldı. Oltu Kalesi'nde düzenlenen programda konuşmalar yapıldı ve dua edildi. 15 Temmuz Demokrasi nöbeti ise gece boyunca devam etti.

- Oltu'da 15 Temmuz gecesi yürek bir oldu

ERZURUM - Oltu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı, şehitler dualarla anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 7. yıl dönümünde Oltu Kalesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Meydanı'nda Oltu ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla bir program düzenlendi. Saat 20.15'de Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra 15 Temmuz slaytı gösterildi.

Oltu İlçe Kaymakamı Cevdet Bakkal programda yaptığı konuşmada "15 Temmuz ülkemizin bölünmez bütünlüğünün, Milletimizin azim ve kararlığının milli birlik ve beraberliğinin bütün dünyaya gösterildiği tarihi bir gün olmuştur. Dünya toplumlarına ve devletlerine ders veren bir diriliş destanıdır. Ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzenine ve özgürlüğüne bağlığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil milletimizin yazdığı bu kahramanlık destanıdır. Ülkemize kem gözlerle bakanlar Çanakkale'de, İstiklal Harbinde olduğu gibi bir kez daha hüsrana uğratmıştır." şeklinde konuştu.

Daha sonra Oltu İlçe Müftüsü Sinan Cansever tarafından tören alanındakilerle birlikte dua edildi. Program sonrası 15 Temmuz Demokrasi nöbeti gece 01.00 kadar sürdü. Protokol ve katılımcılar sabah namazında Aslan Paşa Cami'nde bir araya geldi.