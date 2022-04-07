Oltu Çayının debisi yükselmeye başladıEriyen kar suları çayın debisini artırınca mahalle sakinleri tedirgin oldu - Haberler

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Oltu Çayının debisi yükselmeye başladıEriyen kar suları çayın debisini artırınca mahalle sakinleri tedirgin oldu

İhlas Haber Ajansı - Dursun Murat Aydın - Güncel
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- Oltu Çayının debisi yükselmeye başladı Eriyen kar suları çayın debisini artırınca mahalle sakinleri tedirgin oldu Her yıl ilkbaharda olduğu gibi Oltu Çayının debisi eriyen kar suları ile birlikte yükselmeye başladı.

OLTU, ERZURUM (İHA) - - Oltu Çayının debisi yükselmeye başladı

Eriyen kar suları çayın debisini artırınca mahalle sakinleri tedirgin oldu

ERZURUM - Her yıl ilkbaharda olduğu gibi Oltu Çayının debisi eriyen kar suları ile birlikte yükselmeye başladı.

Hava sıcaklığının artması ile birlikte Oltu'nun yüksek kesimlerindeki karların erimesi sonucu Oltu Çayının debisini artırmaya başladı. Oltu Çayının debisinin yükselmesi Oltu Çayı etrafındaki yaşayan insanları tedirgin etmeye başladı.

Oltulu Mansur Macit, "Yüksek kesimlerdeki eriyen karlar yüzünden Oltu Çayı debisi yükselmektedir. Oltu Çayı etrafındaki esnaf ve insanların dikkatli olması lazım su her an yükselip sel gelebilir" dedi.

Nizam Gündoğmuş ise "Yaklaşık kırk yıldır Oltu'da yaşıyorum baharın gelmesi ile birlikte gördüğünüz gibi bizim Oltu Çayınında debisi yavaş yavaş yükseliyor tabi. Bu sene yağan karlarla birlikte özellikle havaların ısınması sonucu daha da artacağını tahmin etmekteyiz Oltu çayı çevresindeki insanlarımızın bunu dikkate alarak kendi çaplarında da olsa kendi tedbirlerini almalarında fayda olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Oltu Çayının debisi yükselmeye başladıEriyen kar suları çayın debisini artırınca mahalle sakinleri tedirgin oldu

Oltu Çayının debisi yükselmeye başladıEriyen kar suları çayın debisini artırınca mahalle sakinleri tedirgin oldu

Oltu Çayının debisi yükselmeye başladıEriyen kar suları çayın debisini artırınca mahalle sakinleri tedirgin oldu

İhlas Haber Ajansı / Dursun Murat Aydın - Güncel

Oltu, kar, Güncel, Haberler

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