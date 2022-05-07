Oltu Çayı'nda kaybolan baba için Ankara'dan özel ekip

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - ERZURUM'da, 2 otomobilin çarpıştığı kazada Oltu Çayı'na uçan araçta kızı Büşra (26) ile eşi Sevinç (54) Bulut hayatını kaybederken, kaybolan Fevzi Bulut'un (62) bulunması için Ankara'dan özel ekip geldi. Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli 7 kişilik Su Altı Arama Kurtarma (SAK) ekibi, çayda arama çalışmalarına başladı.

Kaza, 28 Nisan akşamı Olur ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Artvin yönüne giden Özkan Ölmez yönetimindeki 39 TD 124 plakalı otomobille karşı yönden gelen Fevzi Bulut'un kullandığı 55 AFC 706 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Savrulan araçlar, yol kenarındaki Oltu Çayı'na uçtu. Suya gömülen otomobillerden kendi imkanlarıyla kurtulup kıyıya çıkan Özkan Ölmez ile eşi Müberra Ölmez, Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer araçtaki sürücü Fevzi Bulut, eşi Sevinç Bulut ve kızları 4 aylık hamile ebe Büşra Tosun'un bulunması için çalışma başlatıldı. Ekipler, önce Büşra Tosun'un ardından annesi Sevinç Bulut'un cansız bedenlerine ulaştı. 2 kız babası Fevzi Bulut ise bulunamadı. Ölmez çiftinin suya gömülen otomobillerine de ulaşılamadı.