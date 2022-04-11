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Oltaya takılan martıyı balıkçılar kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Ali Kamur - Güncel
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- Oltaya takılan martıyı balıkçılar kurtardı Bursa'da amatör balıkçıların oltasına takılan martı kıyıya çekilerek kurtarıldı.

- Oltaya takılan martıyı balıkçılar kurtardı

BURSA - Bursa'da amatör balıkçıların oltasına takılan martı kıyıya çekilerek kurtarıldı. O anlar vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi.

Olay dün Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Sahilde balık tutan balıkçılardan biri oltasına martı takıldığını gördü. Martıya zarar vermemek için yavaş hareketlerle oltasını çeken balıkçı, dolandığı misinadan martıyı kurtardı.

O anlar ise başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Kurtarılan martı ise serbest bırakıldı.

Oltaya takılan martıyı balıkçılar kurtardı

Oltaya takılan martıyı balıkçılar kurtardı

Oltaya takılan martıyı balıkçılar kurtardı

Oltaya takılan martıyı balıkçılar kurtardı

Oltaya takılan martıyı balıkçılar kurtardı

Oltaya takılan martıyı balıkçılar kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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