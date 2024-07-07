Olta Balıkçıları Abant Gölü'nde Keyifli Bir Gün Geçirdi

Olta balıkçıları, doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda balık tutmanın keyfini yaşadı.

Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'den amatör balıkçılar oltayla balık tutmak için Abant'ı tercih etti.

Balıkçılar, Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından belirlenen ölçülerde Abant alası ve sazan balığı tutuyor.