Olivia Rodrigo'dan Gazze'ye Destek: UNICEF'e Bağış Yaptı

ABD'li şarkıcı Olivia Rodrigo, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki durumun "korkunç ve kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirterek Gazze'deki çocuklar için Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) bağış yaptığını ifade etti.

Rodrigo, sosyal medya platformu Instagram'ın "hikayeler" bölümünden yaptığı paylaşımda, Gazze'deki duruma tepki gösterdi.

Gazze'de anne, baba ve çocukların aç ve susuz kaldığını, temel tıbbi hizmetlerden ve insani yardımlardan yoksun bırakıldığını vurgulayan Rodrigo, "Filistin'deki masum insanların maruz bırakıldığı yıkım nedeniyle hissettiğim kalp kırıklığını anlatacak kelimeler yok." ifadesini kullandı.

Rodrigo, "İsrail'de, Filistin'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir çocuk, bu çocukların dayanmak zorunda kaldığı zorlukları yaşamayı hak etmiyor." ifadesine yer verdi.

Gazze'deki durumun "korkunç ve kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirten Rodrigo, "Onlardan vazgeçmek, ortak insanlığımızdan vazgeçmek demektir." yorumunu yaptı.

Rodrigo, bu konuda, Gazze'deki "korkunç durumu" yaşayanlara yardım etmek amacıyla UNICEF'e bağış yaptığını kaydederek takipçilerini de Gazze için bağış yapmaya çağırdı.