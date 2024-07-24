ÖLENLERDEN ERDAL ÇAPARLAR, TOPRAĞA VERİLDİ
Bingöl'de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu'nun bıçaklayarak öldürdüğü 2 kişiden Erdal Çaparlar'ın (45) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bediuzzaman Said Nursi Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından evli ve 4 çocuk babası Çaparlar'ın cenazesi, Karşıya Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Çaparlar'ın eşi, çocukları, ailesi ve yakınları katıldı.
ÖLENLERDEN ERDAL ÇAPARLAR, TOPRAĞA VERİLDİ
Bingöl'de madde bağımlısı Emir Can Zazaoğlu'nun bıçaklayarak öldürdüğü 2 kişiden Erdal Çaparlar'ın (45) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bediuzzaman Said Nursi Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından evli ve 4 çocuk babası Çaparlar'ın cenazesi, Karşıya Mahallesi'ndeki Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine Çaparlar'ın eşi, çocukları, ailesi ve yakınları katıldı.
Aziz ÖNAL/BİNGÖL,