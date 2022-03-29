Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (3) - Haberler

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Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (3)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Ölen hastanın yakınları, sağlık çalışanlarına saldırdı (3)

BAKAN KOCA: BU NASIL İNSANLIK?Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, hayatını kaybeden Salih Ata'nın yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırısına tepki gösterdi.

KIRŞEHİR (DHA) - BAKAN KOCA: BU NASIL İNSANLIK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken, hayatını kaybeden Salih Ata'nın yakınlarının sağlık çalışanlarına saldırısına tepki gösterdi. Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde beyin kanaması nedeniyle 4 gündür tedavi gören bir hastamız kurtarılamayarak vefat etti. Bu olaya bütün arkadaşlarımız üzüldü. Hasta yakınlarıysa bir hemşiremizi, hekimimizi, sağlık çalışanlarını darp etti. Camları kırdı. Bu nasıl insanlık?" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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