Ölen Eşinin Tabancasını Teslim Etmek İsterken Yakalandı
Kayseri'de, ölen eşinden kalan ruhsatsız tabancası ile adliyeye gelen F.K., x-ray cihazında yakalandı. İlk ifadesinde tabancayı teslim etmek için geldiğini söyledi.
ÖLEN EŞİNDEN KALAN TABANCAYI TESLİM ETMEK İÇİN GELMİŞ
Kayseri'de, çantasındaki ruhsatsız tabanca ile x-ray cihazında görevli polis memuru tarafından yakalanan F.K. (54) isimli kadının, ölen eşinden kalan tabancasını teslim etmek için adliyeye geldiği, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ziyareti ile bir ilgisinin olmadığı belirtildi. F.K.'nın ilk ifadesinde, ölen kocasından kalan tabancayı adliyeye teslim etmek için geldiğini söylediği öğrenildi. F.K. isimli kadın polis merkezine götürüldü.
Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel