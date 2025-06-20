Ölen Eşinin Tabancasını Teslim Etmek İsterken Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de, ölen eşinden kalan ruhsatsız tabancası ile adliyeye gelen F.K., x-ray cihazında yakalandı. İlk ifadesinde tabancayı teslim etmek için geldiğini söyledi.

ÖLEN EŞİNDEN KALAN TABANCAYI TESLİM ETMEK İÇİN GELMİŞ

Kayseri'de, çantasındaki ruhsatsız tabanca ile x-ray cihazında görevli polis memuru tarafından yakalanan F.K. (54) isimli kadının, ölen eşinden kalan tabancasını teslim etmek için adliyeye geldiği, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ziyareti ile bir ilgisinin olmadığı belirtildi. F.K.'nın ilk ifadesinde, ölen kocasından kalan tabancayı adliyeye teslim etmek için geldiğini söylediği öğrenildi. F.K. isimli kadın polis merkezine götürüldü.

Samed Aydın SUN/ KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Düğünden kampa: Barış Telli, balayını milli takım kampında geçiriyor

Düğününü yaptı! Eşini balayına götürmeden direkt oraya koştu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brighton, Ferdi Kadıoğlu'ndan sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor

Brighton, Ferdi'den sonra Süper Lig'den bir transfer daha yapıyor
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada

Tüm anne-babaların ders çıkarması gereken görüntü
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti

Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı: İsrail suç çetesi tarafından yönetiliyor

Avrupa ülkesi savaşta İran'dan yana tavır aldı
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti

İsrail'den büyük kaçış! Binlerce kişi soluğu o ülkede aldı
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'ten bikinili dans performansı

Yüsra Geyik'ten kızgın kumlarda bikinili dans
İran taarruza geçti, İsrail'de sirenler yeniden çalmaya başladı

Yeni saldırı dalgası başladı! Ülkenin her yerinde sirenler çalıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.