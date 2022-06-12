Öldürülen Özlem Dursun'un Kardeşi: "Kades'i Kullanmış, Polisler Gelmiş. - Haberler

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'de eşi Ramazan Dursun tarafından öldürülen Özlem Dursun'un, daha önce de şiddete uğradığı ve Kades'ten yardım istediği, ancak eşinin herhangi bir şiddet uygulamayacağı sözü üzerine şikayetten vazgeçtiği öğrenildi. Özlem Dursun'un kardeşi Yasin Sancar, "Ablam Kades'i kullanıp çağrıda bulundu polislere eve geldiler. Polisler ablamı ekip arabasına aldılar. Artık orada ne olduysa nasıl bir kandırmaca içine girildiyse ablam tekrardan eve çıkıyor. Sıkıntılı bir süreç içerisindeyken bağırış, çağırış, kavga varken ekipler gelmişken tekrar nasıl oluyor da eve çıkıyor bilmiyoruz" dedi.

Daha önce de pek çok kez eşi Ramazan Dursun tarafından şiddete uğrayan Özlem Dursun, önceki gün yeniden saldırıya uğramasının ardından hastaneye kaldırılmıştı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan Özlem Dursun'un cenazesi Kaplıca mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi. Saldırı sonrası yaralı eşinin fotoğraflarını kayınvalidesine gönderen Ramazan Dursun dün tutuklanarak Rize Kalkandere L tipi kapalı infaz kurumuna gönderildi.

"ABLAM Kades'İ KULLANIP ÇAĞRIDA BULUNDU POLİSLERE EVE GELDİLER"

Önceki gün 5 civarında ablasının şiddete maruz kaldığı için KADES uygulamasını kullanarak çağrıda bulunduğunu, polislerin eve gelip ablasını aşağıda polis arabasının içine aldıklarını anlatan Özlem Dursun'un kardeşi Yasin Sancar yaşananları ANKA Haber Ajansı'na şöyle aktardı:

"Ablam KADES'i kullanıp çağrıda bulundu polislere eve geldiler. Polisler ablamı ekip arabasına aldılar. Artık orada ne olduysa nasıl bir kandırmaca içine girildiyse ablam tekrardan eve çıkıyor. Sıkıntılı bir süreç içerisindeyken bağırış, çağırış, kavga varken ekipler gelmişken tekrar nasıl oluyor da eve çıkıyor bilmiyoruz. İkna mı ediliyor nasıl oluyor bir şey var orada. Tekrardan eve gidiyor saat 6 sularında zaten olayın birçoğu olmuş bitmiş muhtemelen ki annem bana bir fotoğraf gönderiyor. Fotoğrafta ablamın yerde yattığını ağzının burnunun kan içinde olduğunu gördüm. Kafasında morluklar yüzü bayağı darp edilmiş bir şekilde. Fotoğrafı görür görmez ben arkadaşlarımla beraberdim hemen ablamın evine gittim. O esnada ambulanslar gelmişti polisler herkes oradaydı. Hızlıca yukarı çıktığımda zaten olay olmuş bitmişti.

"DARP OLAYI OLDUKTAN SONRA ÇOCUĞUNA FOTOĞRAFINI ÇEKTİRİYOR"

Cinayet farklı bir odada oluyor ama hastayı sedyeyle farklı bir odadan alıyoruz. Burada da farklı bir plan var plan doğrultusunda yapılmış burada olanlar. Zaten bugün narkotik ve diğer ekipler eve intikal ettiler. Olayın daha açık bir şekilde onların incelemesi sonucu ortaya çıkacaktır. Şimdi evin içerisinde bir darp olayı oldu ya olay olduktan sonra çocuğuna fotoğraf çektiriyor. Kendini en büyük oğluna fotoğraf çektirdiği bunu whatsapp üzerinden en yakın arkadaşlarına mesaj olarak iletti. Mesajı gören artık kime attıysa o da benim anneme mesajı gönderiyor 'kızınız bu halde durumu kötüdür' diye. Annem bana fotoğrafı gönderiyor biz de tabii bu şekilde olduğunu bilmiyorduk pat diye eve intikal ettik. Oğlu 16 yaşında. Küçüklükten beri korkutarak yetiştirdiği için hem baskı kurmuş üzerinde otur otur kalk kalk, çok fazlasıyla korkuyor. Şu an mesela çocuk burada annesinin öldüğünden haberi var ama o şekilde bir tepki vermiyor. Normalde 16 yaşındaki bir çocuğun güzel bir şekilde tepki göstermesi gerekiyor olanların anlaşılması gerekiyor ama bu şekilde bir tepki vermiyor. Hayata karşı küstürülmüş, sosyalleştirilmemiş, hep bu şekilde büyütmüş hep zulüm altında. Hep bir baskıyla büyütülmüş. Olayın ardından çocukları bir odaya kapatmıştı. Ablamı alıp indirdikten sonra ben tekrar çocukların yanına çıktım. Çocukları alıp bizim evimize götürdüm. Onların da psikolojisi bozuk şu an zaten normal bir psikolojiye sahip değiller.

"MESAJ OLARAK TEHDİT VE AĞZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER ALDIM"

Ramazan Dursun'un hastaneye pansumana getirildiğinde kendisinin de o esnada ablası için orada olduğunu belirten Yasin Sancar:

"İçeri girdiğinde ben de bir iki ithamda bulundum. Sinirliydim, 'Adam değilsin, insan değilsin' gibisinden söylemlerde bulundum ona karşı. Bağırdım çağırdım bir iki, o da bir şey demedi kafasını salladı. Daha sonra Emniyet Müdürlüğüne geldiler tahminimce böyle bir insana telefon verilmemesi gerekiyor o adam oraya gittikten sonra beni arıyor, görüntülü arıyor tehditler savuruyor bu yetmiyormuş gibi sesli mesaj gönderiyor normal yazdıkları var ağza alınmayacak küfürler. 'Ben buradan biraz sonra çıkacağım ifademi verdikten sonra geleceğim seni de öldüreceğim' bunların hepsi benim telefonumda kayıtlı bir şekilde duruyor."

ANNE: "SANA KIZININ CESEDİNİ VERECEĞİM DİYORDU, DEDİĞİNİ YAPTI"

Olay gecesi orada olmadığını ama öncesinde kızıyla konuştuğunu ifade eden anne Saadet Karabulut ise şunları söyledi:

"Aralarında sıkıntı olduğunu da biliyordum. Bu yeni değil aynı bu şekilde daha önce de işkence yapmıştı ona. Kızım sığınma evine kadar gitti. Tekrar kandırdılar aldılar onu geriye. 'Vurmayacağım, etmeyeceğim' dedi. Her defasında çocuklarını bize karşı kullandı. 'Anne çocuklarımı bırakamam' dedi kızım. Sonunda böyle oldu. Ama bana her seferinde o dedi 'Sana kızının cesedini vereceğim' dedi. 'Ölüsünü benden alacaksın' dedi ve dediğini de yaptı. Fotoğrafları bana kızımın telefonundan Ramazan Dursun gönderdi. Ben çığlık attım evin içinde bir ben aklım bitti özbeöz anneyim ben kızımı öyle görmek hangi anneye yakışır?

"GERİ DÖNME SENİ ÖLDÜRECEK"

Karakola gittim bana dediler ekip gitti oraya. Hastaneye geldiğinde gördüm kızımı. Ölmemişti yoğun bakımda üç gün yattı. Kayını kızıma dedi ki 'Sakın geri dönme Özlem o seni öldürecek', evde bir şekilde çocukları rehin almış eniştem, 'yukarıya geri gelmezsen çocukları öldüreceğim' diye tehdit edince kızım mecbur kaldı eve geri çıkmaya. Polislere 'ben eşimi seviyorum' demiş ve geri çıkmış. Kızım eve çıktığında normalde bana en geç saat beşte mesaj atan bir insandı. Sekize kadar ben kızıma mesaj attım 'Kızım neredesin, niye cevap vermiyorsun bana?' diye. Ondan sonra sekizi kırk geçe bana mesajlar gelmeye başladı. Kızımın telefonundan eniştemin gönderdiği fotoğraflar. Sonuna kadar en ağır cezayı alması için elimden geleni yapacağım. Bir anneye bunu yapıyorsa ve kızımı o hale sokup bana o resimleri atıyorsa sen de bedelini ödeyeceksin."

SAKSIDA KENEVİR BULUNDU

Olay sonrası evde yapılan aramalarda polisin Ramazan Dursun'un evde saksı içerisinde kenevir yetiştirdiğini saptadığı da öğrenildi.

ANKA / Güncel