Lüks villadaki aile faciasından geriye mutluluk paylaşımları kaldı

Adana'da, babası tarafından öldürülen iki kardeşin karneleri, çiçeklerle süslenmiş boş sıralarına bırakıldı. Olaydan etkilenen diğer öğrencilerin ise okula gönderilmediği belirtildi.

KARNELERİ BOŞ SIRALARINA BIRAKILDI

Adana'da babaları Sergen Altunbaş (34) tarafından öldürülen Hayriye Kemal Kusun İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Ada ile anasınıfı öğrencisi Mert'in Altunbaş'ın karneleri, çiçeklerle birlikte boş sıralarına bırakıldı. Sınıftaki öğrencilerin olaydan etkilenmemesi için çocuklarını okula göndermediği belirtildi. İki kardeşin karnelerinin iyi olduğu görüldü.

