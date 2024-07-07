Gazino sahibinin öldürülmesi davasında tanık ifadesi

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde 2 yıl önce gazino sahibi Muhammet Bozkurt'un pompalı tüfekle ateş ederek öldürdüğü gazino sahibi Tolga Korkmaz'ın (44) 2 çocuğunun annesi C.Y. duruşmada tanık olarak ifade verdi. Olay anında Korkmaz'ın yanında olduğunu anlatan C.Y., "Muhammet'in, telefonda Tolga'ya 'Seninle görüşeceğiz' dediğini duydum. 10-15 dakika sonra Muhammetler geldi. Levent, Tolga'ya doğru ateş ediyordu. Araçta Z.Ş.B. de vardı. Arabadan birisi Muhammet'in babasına pompalı tüfeği verdi. O da tüfeği Muhammet'e verdi. Tolga beni 'önümden çekil' diyerek itti. Tolga arkasını döndüğünde Muhammet arkasından ateş etti. Onlar kaçtı, biz de ambulansı aradık" dedi. 3 sanığın avukatı ise olayın mazur görülebilecek korku veya telaştan dolayı meşru müdafaa sınırlarının aşılması koşullarının oluştuğunu düşündüğünü söyledi.

Olay, 23 Mayıs 2022'de Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde Tolga Korkmaz'a ait gazinoda meydana geldi. İddiaya göre gazino sahibi Muhammet Bozkurt, babası Zihni Bozkurt, çalışanı Levent Aydenk ve şoför Ahmet K. (50), Tolga Korkmaz'dan 8 kasa bira borcunu tahsil etmek için işlettiği gazinoya gitti. İki gazinocu tartışırken, tabancasını çeken Levent Aydenk birkaç el ateş etti. Bu sırada Muhammet Bozkurt da aracından aldığı pompalı tüfekle Korkmaz'a ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Korkmaz, yere yığıldı. Yaralanan Tolga Korkmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayın ardından Muhammet Bozkurt, babası Zihni Bozkurt, Levent Aydenk ile bağlantıları olduğu değerlendirilen Ahmet K. tutuklanırken Z.Ş.B. (39) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra Ahmet K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muhammet Bozkurt'a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, Levent Aydenk'e 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar, Zihni Bozkurt ve Ahmet K.'ye 'suça iştirak' suçundan müebbet ve Z.Ş.B.'ye 'yardım etme' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Z.Ş.B., Muhammet Bozkurt ile cezaevindeyken evlendi. Davanın ilk duruşmasında Zihni Bozkurt ile Levent Aydenk tahliye edildi.

ÖLDÜRÜLEN GAZİNOCUNUN ÇOCUKLARININ ANNESİ İFADE VERDİ

Davanın ikinci duruşmasında tutuklu Muhammet Bozkurt ile tutuksuz sanıklar babası Zihni Bozkurt, eşi Z.Ş.B. ve Ahmet K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme, Tolga Korkmaz'ın 2 çocuğunun annesi C.Y.'nin tanık olarak dinlenmesiyle başladı. Olay gününde Tolga Korkmaz'ın gazinosunda bulunduğunu anlatan C.Y., "Ö.Ö., Muhammet'in aradığını söyledi. O sırada içeriden Tolga geldi. Tolga, Muhammet'in metanfetamin sattığını söylemiş. Muhammet'in telefonda Tolga'ya 'Seninle görüşeceğiz' dediğini duydum. Tolga da 'daha sonra konuşuruz' diye cevap verdi. 10- 15 dakika sonra Muhammetler geldi. İçeride müşteriler olduğu için içeri almak istemedik. Muhammet, Levent, babası Zihni, Ahmet K. vardı. Araçta da Z.Ş.B. de vardı. Konuşurken önce Muhammet birine tokat attı, en son Levent silahını çıkarıp Tolga'ya ateş etti. Biz kaçıştık. Kaçıştığım esnada Tolga'ya doğru ateş edildiğini gördüm. Levent, Tolga'ya doğru ateş ediyordu. Arabadan birisi Muhammet'in babasına pompalı tüfeği verdi. O da tüfeği Muhammet'e verdi. Muhammet tüfeği aldı, Tolga'nın kollarına doğru ateş etti. Tolga da beni önümden çekil diyerek itti. Tolga, arkasını döndüğünde Muhammet arkasından ateş etti. Onlar kaçtı biz de ambulansı aradık" dedi.

ESKİ İFADELERİ FARKLIYMIŞ

Önceki ifadelerinde telefon görüşmelerinden ve araçta Z.Ş.B.'nin olduğundan bahsetmediği hatırlatılan C.Y., "Rahmetli 18 sene beraber yaşadığım insan. Olay anında çok kötüydüm. Aslında çelişki yoktur, telefonla aradığı sabittir. Tolga 3-4 kez 'Sonra görüşelim Muhammet' demişti. 10 dakikalık bir telefon konuşmasıydı. Silahı da Muhammet'e babası uzattı. Arabadan da Zihni'ye silahı Z.Ş.B. verdi. Başta Muhammet'in elinde tüfek yoktu" diye konuştu.

'BAZ VERİLERİ HARİTALANDIRILSIN'

Öldürülen gazinocunun ailesinin avukatlarından biri, olayda saldırı amacı olduğunu savundu. HTS verilerini haritalandırarak mahkemeye sunan avukat, "Z.Ş.B. yalan söyleyerek mahkemeyi yanıltmaya çalışıyor. Bütün baz verilerinde, sanıklar ortak baz veriyor. Z.Ş.B. olay yerine beraber gitmiş, sevdiği adamı yalnız bırakmayarak tasarlayarak öldürmeye gittiğinde yanında bulunmuştur. Mahkeme gerekli görürse, baz verileri haritalandırmasının uzman bilirkişi tarafından yapılmasını talep ederiz." İfadelerini kullandı.

MEŞRU MÜDAFAA SINIRLARININ AŞILMASI

Muhammet Bozkurt, Z.Ş.B. ve Zihni Bozkurt'un avukatı, "Tanık C.Y.'nin ifadelerinde 2 çocuğunun babası olması hariç hiçbir şey gerçek değil. C.Y. müvekkile kül tablası atılıyor sonra kaçmaya başlıyor. Arkasından sandalye atılıyor. HTS kayıtlarında da Z.Ş.B. başka bir köyde görünüyor. Tolga Korkmaz gece aleminde bilinen bir isim. Tolga 8 kasa bira borcunu vermeyecek biri değil. Bütün mesele 'Gece vakti, sen benden bu parayı nasıl istersin' diye çıkmıştır. Muhammet Bozkurt, babası yerde kaldığında kurtarmak için o anlık heyecan ve stresle hareket etmiştir. Mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan meşru müdafaada sınır aşılması koşulları oluştuğu kanaatindeyiz. Z.Ş.B.'nin aynı gece iş yerinde yangın çıkmıştır. Olay yerinde değil de iş yerinde olduğunu gösteren kamera görüntülerinin jandarmadan istenmesini talep ederiz" dedi.

Z.Ş.B. olay yerinde bulunmadığını söylerken, Muhammet Bozkurt da eşinin olay anında farklı noktada bulunduğunun kayıtlarda göründüğünü ifade etti.

Mahkeme heyeti, Muhammet Bozkurt'un tutukluluk halinin devamına karar vererek, kamera görüntülerinin beklenilmesi ve geldiğinde savcının mütalaasını sunması için dosyayı ileri bir tarihe erteledi.