Öldürülen Ezgi'nin doğum gününde ailesinin tek isteği adalet

İZMİR'de, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ı (31) tabancayla öldürüp kaçan Deniz Özarslan (36), yaklaşık 7,5 ay geçmesine rağmen halen bulunamadı. Ezgi Özarslan'ın doğum gününde kardeşiyle fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Hazal Zerkin, "Tek istediğimiz adalet" dedi.

Olay, geçen 28 Temmuz'da, Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Deniz Özarslan, boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. Çıkan tartışmada Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla eşinin başına ateş edip, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ezgi Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin ölümü gerçekleşen ve bir süre makineye bağlı yaşayan Ezgi Özarslan, 11 Ağustos'ta hayatını kaybetti.

İstedikleri şeyin adalet olduğunu söyleyen Hazal Zerkin, "Ezgi yaşasaydı 32'nci yaş günü kutlayacaktık. Ancak doğum gününde mezarına gittik. Aradan 221 gün geçmesine rağmen kardeşimin katili bulunamadı. Bizim duygularımız ortada. Tek bir isteğimiz var. O da adaletin bir an önce yerini bulması" diye konuştu.