Öldürülen eski başpehlivan davasında taraflar arasında kavga - Haberler

ANTALYA'da 2 yıl önce yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Aygün'ün (25) tabancayla öldürülmesine ilişkin 27 sanıklı davanın ilk duruşmasında verilen arada kavga çıktı. Mahkeme heyeti, dosyanın başka bir ilde görülmesi için Antalya Valiliği'ne görüş sorulmasına karar verdi.

Olay, 1 Eylül 2020 tarihinde, saat 03.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi, Cebesoy Caddesi'nde meydana geldi. Yağlı güreş sporcusu başpehlivan Hakkı Akgün'ün otomobilini durduran Umut Can Ferah, tabancayla göğsüne ateş etti. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan Hakkı Aygün, kurtarılamadı.

Mahkeme heyeti, çıkan kavga nedeniyle dosyanın başka bir ilde görülmesi için Antalya Valiliği'ne görüş sorulmasına karar vererek duruşmayı 19 Temmuz'a erteledi.