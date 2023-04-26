Öldürülen eski ATO başkanvekilinin oğlu: Babam şüphelinin 2 milyon lira borcunu ödedi (2)

'SENET İMZALATTIRDI, BORCUNU ÖDEMEDİ'

Şüpheli Halil Gani Güngör, emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf ederek, "Mehmet Aypek bana senet imzalattırdı. Senedin borcunu ödeyeceğini söyledi, ancak ödemedi ve evime haciz geldi. Ben de bu konuyu görüşmek üzere ofisine gittim. Ofiste bana silah çekerek küfretti. Ben de silahı alıp 6 el ateş ettim. Ardından teslim oldum" dedi. Murat BEKMEZCİ/ANKARA,