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Öldürülen Eda Kuş'un Cenazesi Toprağa Verildi

Öldürülen Eda Kuş'un Cenazesi Toprağa Verildi
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Konak'ta erkek arkadaşı tarafından öldürülen 29 yaşındaki Eda Kuş'un cenazesi, Buca'daki Darul Kuran Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Olayın şüphelisi E.B. tutuklandı.

İzmir'in Konak ilçesinde, erkek arkadaşı E.B. tarafından öldürülen 29 yaşındaki kadının cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığında alınan Eda Kuş'un cenazesi, Buca'daki Darul Kuran Camisi'ne getirildi.

Aile fertleri taziyeleri kabul etti.

Kuş'un cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Menderes'teki Yeniköy Mezarlığına defnedildi.

Olay

İzmir'de 7 Aralık'ta, otomobiliyle Gültepe Polis Merkezine giden E.B, araçta kız arkadaşı Eda Kuş'un cesedinin bulunduğunu ihbar etmişti. Polis, kadının araçta silahla vurulduğunu tespit etmiş, tutuklanan şüpheli E.B. ifadesinde, aralarındaki tartışma sonrası tabancanın kazara ateş aldığını öne sürmüştü.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
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