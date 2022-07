ÖLDÜRÜLEN DOKTOR İÇİN HASTANE ÖNÜNDE GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

KONYA'da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın (47) görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından hastane bahçesinde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Konya Şehir Hastanesi'nde dün poliklinikte, Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay'ın (39) silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya için görev yaptığı hastane önünde gıyabi cenaze namazı kılındı. Hastane bahçesinde toplanan bine yakın doktor ve sağlık çalışanı arkadaşları Dr. Karakaya için bir araya geldi. Hekimler, alana gelen sağlık sendikalarının pankart ve sendika yeleklerini kullanmalarına tepki gösterdi. Sendikalar da pankartlarını toplayıp, yeleklerini çıkartarak törene katıldı. Bazı sağlık çalışanlarının da siyah giyindikleri gözlendi.

'ACİLEN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINMALI'

Konya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Bahadır Öztürk, hastanelerde güvenlik önlemlerinin alınmasını isteyerek, şunları söyledi

"Bu olayla sağlıkta şiddet, artık sağlıkta katliama dönüşmüş durumdadır. Hekime saldırı adeta toplumsal histeriye dönüşmüştür. Bu durumdan, uygulanan popülist sağlık politikaları sebebi ile ülkeyi yönetenlerden hastane idarecilerine kadar herkes sorumludur. Mevcut durum kabul edilemez. Hekimlere ve sağlık çalışanlarına saldırıların son bulması, bir daha yaşanmaması için en sert önlemler acilen alınmalıdır. Sağlık tesislerindeki emniyet tedbirleri hasta ve çalışanların kendini tam güvende hissedeceği şekilde sağlanmalıdır."

'VAHŞİCE SALDIRILARDA ÖLDÜRÜLMEYE HAYIR DİYORUZ'

Can güvenliklerinin olmadığını ifade eden Öztürk, "Can güvenliğimizin olmadığı açıkça görülmektedir, daha kaç can kaybedeceğiz, mevcut durumda sağlık hizmeti verilebilmesi neredeyse imkansız hale gelmiştir. Biz Çanakkale'ye tüm sınıf öğrencilerini gönderen ve orada tamamı şehit olan tıbbiyelilerin devamı ve takipçileriyiz, vatanımız için şehit olma tecrübesine elbette sahibiz. Fakat herkesin gözleri önünde vahşice saldırılarda öldürülmeye hayır diyoruz. Bundan dolayı tüm sağlık STK'ları şimdilik 7-8 Temmuz tarihlerinde Tabip odalarının da desteği ile acil hastalara verilen hizmetler hariç iş bırakma kararı aldık. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmaya başlandığını görene kadar eylemlerle taleplerimizin arkasında olacağız? dedi.

Gıyabi cenaze namazının ardından toplanan kalabalık, hastane bahçesinde yürüyüş düzenleyerek acil servis önünde bir süre oturma eylemi yaptı.

'HASTALARINA KARŞI MERHAMETLİ İNSANDI'

Katledilen Dr. Ekrem Karakaya'nın aynı hastanede görev yapan mesai arkadaşı enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Arzu Tarakçı, 'Acımız çok büyük. Ekrem kardeşimiz camiamızda çok sevilen bir kardeşimizdi. Gerek mesleki açıdan, etik davranışlarıyla, gerekse hastalarına karşı merhametiyle, canla başla koşturmasıyla hepinizin takdirini toplamış, doğru düzgün çalışan, dosdoğru bir insandı. Böyle bir şekilde, canice katledilmesi hepimiz için şok edici bir olay olmuştur. Üzüntümüz sonsuz, tarif edemem. Bu acıları bir daha yaşamak istemiyoruz' diye konuştu.

