Öldürülen Ayşenur'un babası: Sabah sınava girdi, akşam katlettiler - Yeniden

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde eski sevgilisi Hasan Fakıoğlu'nun (21) tabanca ile vurup, öldürdüğü Ayşenur Çolakoğlu'nun (21) babası Mesut Çolakoğlu (51), "Cıvıl cıvıldı kızım. Gencecik, baharında canına kıydılar. Öldüğü günün sabahı son sınavına girmişti, ustalık belgesini alacaktı. Sabah 10.00'da sınava girdi, akşam katlettiler. Hatta sınavdan da geçmişti" dedi.

Hasan Fakıoğlu, önceki akşam 4 ay önce ayrıldığı Ayşenur Çolakoğlu ile birlikte Şirintepe Mahallesi Yeşilkayalar Sokak'taki evine geldi. Hasan Fakıoğlu, burada Çolakoğlu'nun kendisini aldattığını öne sürdü. Çıkan tartışmada Fakıoğlu, tabancayla Çolakoğlu'nu başından vurdu. Çağrılan ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşenur Çolakoğlu, hayatını kaybetti. Kadın kuaförü olan Ayşenur Çolakoğlu, otopsi işlemleri sonrası dün toprağa verildi.

Öte yandan Ayşenur Çolakoğlu'nun geçen yıl Eskişehir'de düzenlenen bir saç tasarım yarışmasında üçüncü olarak ödül aldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.