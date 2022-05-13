Öldürüldüğü düşünülen Iraklı Sally'nin annesinden sanığa: 'Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok'

Eskişehir'de 8 aydır haber alınamayan Iraklı Sally Ali Challab Al-Abood'u öldürüp parçalara bölerek çöp kutusuna attığı iddiasıyla yargılanan sanık mahkemedeki ilk savunmasında, "Sally benim arkadaşım, onu öldürdüğüm doğru değil. O yaşıyor" dedi. Sally'nin annesi Leyla Naim Al-Abbood mahkemede sanığa, "Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok. Onu sen öldürdün" dedi.

Eskişehir'de Irak uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood'un kaybolmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde olayın şüphelilerinden Amjed Mohsin Mohammed, Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçmaya çalışırken yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 10 bin saatlik güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde Sally'nin 2 Eylül günü saat 15.30 sıralarında şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'in evine giriş yaptıktan sonra evden çıkışının olmadığı anlaşılırken, şüphelinin farklı kıyafetlerle defalarca dışarı çıktığı ve elindeki çöp poşetlerini farklı çöp kutularına attığı tespit edildi. Ayrıca Sally'nin eve girmeden dakikalar önce Mohammed ile birlikte yan yana yürüdüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

YARDIM EDEN KARDEŞİ VE ARKADAŞLARI DA TUTUKLANMIŞTI

Şüpheli Amjed Mohsin Mohammed'e tutuklanırken, kendisine yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed, onun arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve Sarhan Shihbab Ahmed de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yardım ettikleri öne sürülen şüpheliler Mahmood ve Ahmed ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞEHİR ÇÖPLÜĞÜNDE ARANMIŞTI

Kaybolduktan 22 gün sonra Irak uyruklu Sally'nin öldürüldüğü şüphesi üzerine polis ekipleri şehir çöplüğünde arama çalışması başlatmıştı. Sally'nin öldürüldüğü ve parçalanarak çöpe atıldığı şüphesi üzerine ekipler, şehir çöplüğünde arama çalışması yaptı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik tesis alanı kepçe yardımıyla arandı.

İDDİANAMEDEN

Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede Sally Ali Challab Al-Abood'u öldürdükten sonra parçalara bölerek çöp konteynerlerine attığı ileri sürülen şüpheli Amjed Mohsin Mohammed hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Şüpheli Mohammed'e yardım ettikleri tespit edilen kardeşi Asaad Mohsin Mohammed ile arkadaşı Ammeer Muttashar Mahmood ve tutuksuz sanıklar Sarhan Shihbab Ahmed ve Hasan Ali Assi hakında ise 'suçluyu kayırma' suçlamasıyla 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanık Amjed Mohsin Mohammed'in evindeki bıçaklarda, yatak odasındaki halı üzerinde, oturma odasındaki dolapta bulunan testerede, evdeki tornavida, pense ve çekiçte Sally'e ait olduğu tespit edilen kan izlerine rastlandığı da iddianamede yer aldı. Sally'nin cesedi ise henüz bulunamadı.

"KIZIMI PARÇALARA AYIRDIN, MEZARI BİLE YOK"

Duruşma öncesinde Sally'nin ailesi ve kadın dernekleri temsilcileri adliye önünde toplandı. Sally'nin annesi Leyla Naim Al-Abbood, adliye kapısı önünde gözyaşlarını tutamadı. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Amjed Mohsin Mohammed ile tutuksuz yargılanan kardeşi Asaad Mohsin Mohammed, tutuksuz sanıklar Ammeer Muttashar Mahmood, Sarhan Shihab Ahmed, mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya, öldürüldüğü düşünülen Sally Ali Challab Al-Abood"un yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Hasan Ali Assi ise duruşmaya katılmadı. Sanık Amjed Mohsin Mohammed'in duruşma salonuna getirildiği esnada, gözyaşlarına hakim olamayan Sally'nin annesi Leyla Naim Al-Abbood sanığa, "Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok. Onu sen öldürdün" dedi.

"O YAŞIYOR"

Üzerine atılı Sally Ali Challab Al-Abood'u öldürme suçlamasını reddeden sanık Amjed Mohsin Mohammed ilk duruşmadaki savunmasında, "2 Eylül'de buluşup evime geldik. Ben 2 aylığına Malezya'ya gidecektim. Bu sebeple evimi topluyordum. Sally de evi toplamaya yardım etti. Daha sonra bana yardım etmek için evde bulunan 8 kilo kemikli kurban etini parçalamaya çalıştı. Evdeki malzemelerle eti parçalayamayınca benden parçalanacak bir şey getirmemi istedi. Ben de evden çıkıp bir dükkana gittim. Oradan aldığım küçük baltayı eve getirip Sally'e verdim. Sally, baltanın sapının oynadığını ve tehlikeli olduğunu söyledi. Ben de baltayı aldığım dükkana iade ettim. Yerine de etleri parçalamak için testere aldım. Sally testereyi görünce onunla et kesilemeyeceğini söyledi. Vazgeçip etleri dolaba koyduk. Daha sonra başka bir yemek yapıp yedik. Ardından ben kedi ve köpeklere mama dağıtmak için evden çıktım. Çöp kutularının yanlarına yemek bıraktım. Ben eve döndükten Sally arkadaşıyla buluşacağını söyleyip evden çıktı. Kime buluştuğunu bilmiyorum. Gece telefonla ardım ama kendisine ulaşamadım. Sally benim arkadaşım, onu öldürdüğüm doğru değil. O yaşıyor" dedi.

Sanık Amjed Mohsin Mohammed'in tercüman eşliğinde yaptığı savunmasının ardından ara verilen duruşma devam ediyor.

(Abdullah Güçlü-İHA)

Öldürüldüğü düşünülen Iraklı Sally'nin annesinden sanığa: "Kızımı parçalara ayırdın, mezarı bile yok"

İhlas Haber Ajansı / Güncel