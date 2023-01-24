'Öldürten tokat'a 15 yıl hapis

BURSA'da Mustafa Tezcan'ın (42), oğluna tokat attığı gerekçesiyle tartıştığı arkadaşı Taner Durgut'u (45) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Duruşmada "Böyle bir olay olmasını istemezdim. 1 yıldır oğlumu göremiyorum. Pişmanım" diyen sanığa 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis veren mahkeme heyeti, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulayarak cezayı 15 yıla düşürdü. Durgut'un yakınları ise avukatları aracılığıyla karara itiraz etti.

Olay, 3 Ocak 2022'de, Gemlik ilçesi Osmaniye Mahallesi Sümer Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Tezcan, arkadaşı Taner Durgut ile evinde alkol almaya başladı. Bu sırada Taner Durgut, Tezcan'ın çocuğuna tokat atınca önce tartışma ardından kavga çıktı. Tezcan, mutfaktan aldığı bıçakla Durgut'u bıçakladı daha sonra da polisi arayarak arkadaşını öldürdüğünü söyledi. Adrese sevk edilen ekipler, Taner Durgut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan Mustafa Tezcan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Dosya, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) yeniden değerlendirilecek.